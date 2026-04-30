Беспилотники ВСУ атаковали Нижегородскую область

31 украинский беспилотник в ночь на 20 апреля атаковал Нижегородскую область. Об этом в своем аккаунте в MAX сообщил губернатор Глеб Никитин в «Максе».

Средства противовоздушной обороны сбили 30 дронов над территорией городского округа города Дзержинск, еще 1 — в Кстовском районе.

По предварительным данным, люди не пострадали, серьезных разрушений не зафиксировано. Произошло возгорание травы, но пламя было оперативно ликвидировано, рассказал Никитин.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники вновь атаковали Пермский край. По словам губернатора Дмитрия Махонина, под удар попала промышленная площадка в регионе, работники предприятия укрылись «в защитных сооружениях». В Перми звучали сирены, по телевидению передали предупреждение о воздушной опасности и призыв направляться в укрытие. В некоторых районах раздалось оповещение о «химической опасности» — но власти объяснили его проверкой системы и заверили, что реальной угрозы нет.

Ранее мирный житель попал под атаку БПЛА в Белгородской области.