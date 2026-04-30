Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Беспилотники ВСУ атаковали Нижегородскую область

Губернатор Никитин: более 30 беспилотников сбили в Нижегородской области
Shutterstock

31 украинский беспилотник в ночь на 20 апреля атаковал Нижегородскую область. Об этом в своем аккаунте в MAX сообщил губернатор Глеб Никитин в «Максе».

Средства противовоздушной обороны сбили 30 дронов над территорией городского округа города Дзержинск, еще 1 — в Кстовском районе.

По предварительным данным, люди не пострадали, серьезных разрушений не зафиксировано. Произошло возгорание травы, но пламя было оперативно ликвидировано, рассказал Никитин.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники вновь атаковали Пермский край. По словам губернатора Дмитрия Махонина, под удар попала промышленная площадка в регионе, работники предприятия укрылись «в защитных сооружениях». В Перми звучали сирены, по телевидению передали предупреждение о воздушной опасности и призыв направляться в укрытие. В некоторых районах раздалось оповещение о «химической опасности» — но власти объяснили его проверкой системы и заверили, что реальной угрозы нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мирный житель попал под атаку БПЛА в Белгородской области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
