Генерал Соболев: Киев ждет жесткий ответ за срыв перемирия в День Победы

Российская армия даст жесткий ответ Вооруженным силам Украины (ВСУ) в случае срыва перемирия, предложенного президентом РФ Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Об этом заявил aif.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Высокопоставленный офицер считает, что Путин, объявляя о перемирии, наверняка даст Вооруженным силам (ВС) России особый приказ быть в полной готовности для отражения возможных провокаций со стороны Киева. Генерал усомнился, что Украина будет соблюдать перемирие.

«Хотя формально, может быть, они согласятся», — отметил Соболев.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не определил конкретные часы, в которые будет действовать перемирие в зоне СВО в честь Дня Победы. Он добавил, что реакции от Киева на идею о перемирии на 9 Мая пока не поступало.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа также усомнился, что Киев будет соблюдать перемирие, если его объявит российский лидер по случаю Дня Победы. Парламентарий напомнил, что украинские власти не раз нарушали соответствующее соглашение. В частности, перемирие, которое объявлялось в честь Пасхи, было нарушено Украиной около 2000 раз, указал Чепа.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в отсутствии какой-либо воли к миру.