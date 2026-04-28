Президент Мали встретился с послом РФ на фоне обострения обстановки в стране

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита встретился с послом России Игорем Громыко на фоне напряженной ситуации в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы африканского государства.

Стороны обсудили текущую обстановку и состояние партнерских отношений между Бамако и Москвой. Громыко подтвердил поддержку России в борьбе Мали с международным терроризмом и отметил совместные действия малийских и российских вооруженных сил, сообщает пресс-служба Гоиты.

Утром 25 апреля вооруженные группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» и «Фронта освобождения Азавада» предприняли попытку вооруженного государственного переворота. Боевики пытались захватить ключевые объекты в столице Мали, в том числе президентский дворец, рассказали в посольстве РФ в западноафриканском государстве.

По информации Минобороны РФ, численность боевиков составляла около 12 тысяч человек, их подготовкой занимались украинские и европейские инструкторы. Подразделения Африканского корпуса Минобороны в ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника не позволили совершить госпереворот в республике, подчеркнули в министерстве.

Ранее в Кремле отреагировали на атаку вооруженных повстанцев в Мали.