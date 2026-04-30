Война США и Израиля против Ирана
Медведев отверг наличие у России данных о стремлении Ирана к ядерному оружию

Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не имеет данных о том, что Тегеран якобы стремится к получению ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«США говорят о том, что Иран стремится к получению ядерного оружия. У нас нет таких данных. Иран это отрицает», — сказал Медведев на марафоне «Знание. Первые».

Он отметил, что по непонятной причине Израилю, не присоединившемуся к Договору о нераспространении ядерного оружия, разрешено обладать ядерным оружием, а Ирану — нет. По словам Медведева, кто бы ни находился у власти в Иране, такая ситуация всегда будет восприниматься как несправедливая, и в этом заключен значительный конфликтный потенциал.

В середине апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что Вашингтон пока не видит готовности со стороны Ирана отказаться от разработки ядерного оружия. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо «твердое заверение» того, что Тегеран «не будет стремиться к созданию ядерного оружия и не будет пытаться получить инструменты, которые могут позволить ему быстро его создать».

Позднее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США следует воздержаться от возобновления боевых действий против Ирана, поскольку это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта, вплоть до мировой войны. По его словам, при возобновлении ударов по иранской территории Тегеран ответит «очень решительно и очень быстро».

Экономист отметил, что инфраструктура стран региона Персидского залива и Израиля, включая энергетические объекты, опреснительные установки и порты, беззащитна перед атаками Ирана. Кроме того, системы противоракетной обороны США и союзников в регионе уязвимы, ограниченны и истощены, добавил он.

Ранее экс-сотрудник Госдепа допустил применение США ядерного оружия против Ирана.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!