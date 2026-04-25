Экс-сотрудник Госдепа допустил применение США ядерного оружия против Ирана

США могут рассмотреть возможность применения ядерного оружия против Ирана при наиболее негативном развитии конфликта в регионе. Об этом заявил экс-сотрудник Госдепартамента Кристофер Уайтон в интервью для информационной службы «Вести».

По его словам, в случае принятия такого решения потенциальной целью мог бы стать город Кум, расположенный примерно в 140 км к югу от Тегерана. При этом эксперт отметил, что речь не идет о массированных ударах по крупным мегаполисам вроде столицы Ирана.

24 апреля президент США исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана и высказался за то, чтобы оно никогда не использовалось никем в мире.

До этого американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США следует воздержаться от возобновления боевых действий против Ирана, поскольку это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта, вплоть до мировой войны. По его словам, при возобновлении ударов по иранской территории Тегеран ответит «очень решительно и очень быстро».

Экономист отметил, что инфраструктура стран региона Персидского залива и Израиля, включая энергетические объекты, опреснительные установки и порты, беззащитна перед атаками Ирана. Кроме того, системы противоракетной обороны США и союзников в регионе уязвимы, ограниченны и истощены, добавил он.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.