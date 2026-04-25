Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Экс-сотрудник Госдепа допустил применение США ядерного оружия против Ирана

Экс-сотрудник Госдепа Уайтон: США могут нанести ядерный удар по иранскому Куму
United States Department of Energy

США могут рассмотреть возможность применения ядерного оружия против Ирана при наиболее негативном развитии конфликта в регионе. Об этом заявил экс-сотрудник Госдепартамента Кристофер Уайтон в интервью для информационной службы «Вести».

По его словам, в случае принятия такого решения потенциальной целью мог бы стать город Кум, расположенный примерно в 140 км к югу от Тегерана. При этом эксперт отметил, что речь не идет о массированных ударах по крупным мегаполисам вроде столицы Ирана.

24 апреля президент США исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана и высказался за то, чтобы оно никогда не использовалось никем в мире.

До этого американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США следует воздержаться от возобновления боевых действий против Ирана, поскольку это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта, вплоть до мировой войны. По его словам, при возобновлении ударов по иранской территории Тегеран ответит «очень решительно и очень быстро».

Экономист отметил, что инфраструктура стран региона Персидского залива и Израиля, включая энергетические объекты, опреснительные установки и порты, беззащитна перед атаками Ирана. Кроме того, системы противоракетной обороны США и союзников в регионе уязвимы, ограниченны и истощены, добавил он.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.

 
Теперь вы знаете
Стоит ли брать дальневосточный гектар? Глушь, болота и другие сюрпризы на бесплатной земле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!