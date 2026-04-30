ВСУ атаковали промышленное предприятие в Пермском крае

Махонин: беспилотники ВСУ атаковали одну из промышленных площадок Пермского края
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 20 апреля атаковали одну из промышленных площадок Пермского края. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его словам, в настоящее время работники предприятия находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и серьезных разрушений нет.

Махонин добавил, что жизни и здоровью населения ничего не угрожает. Угрозы химической опасности не выявлено.

На место атаки прибыли оперативные и экстренные службы.

Губернатор также обратил внимание граждан на то, что распространение фото и видео последствий прилета беспилотников запрещены.

Сирены, предупреждающие о введении режима беспилотной опасности, звучат в Пермском крае второй день подряд. В регионе введен план «Ковер», жителей проинформировали об угрозе.

Накануне Махонин сообщал, что в Пермском округе беспилотник атаковал промышленное предприятие. Сотрудников эвакуировали, никто не пострадал.

Ранее в Пермском крае беспилотники атаковали завод в Губахе.

 
