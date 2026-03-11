Размер шрифта
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Пермском крае

Губернатор Махонин сообщил об атаке дронов на завод в пермской Губахе
Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий в городе Губаха Пермского края. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем аккаунте во «ВКонтакте».

По его словам, в результате прилета вражеских беспилотников пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Глава региона также отметил, что угрозы для безопасности жителей нет и призвал сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

Утром 11 марта в Пермском крае действовал режим «Беспилотная опасность». Кроме того, в аэропорту Перми вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Также в ночь на 11 марта марта в районе Анапы раздались взрывы. По словам местных жителей, взрывы слышались со стороны Черного моря. Очевидцы рассказали, что из-за громких звуков «сработали сигналки» у автомобилей. Всего жители слышали около пяти взрывов в разных районах Анапы. За минувшие сутки в городе три раза включалась сирена воздушной тревоги.

Ранее губернатор Запорожской области рассказал о массированной атаке ВСУ на регион.

 
