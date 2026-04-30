Военный аналитик оценил возможность запуска дронов ВСУ с территории Казахстана

Аналитик Полетаев: ВСУ нет смысла запускать дроны через Казахстан

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нет смысла запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) через Казахстан. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Он отметил, что Казахстан занимает дружественную позицию по отношению к России. Подозрения в использовании республики в запусках дронов ни на чем не обоснованы, считает эксперт.

По его словам, технически проще и менее подозрительно запускать беспилотники с территории Украины.

Аналитик утверждает, что ранее инциденты с падением дронов в Казахстане уже происходили, но это были частные случаи.

В ночь на 25 апреля беспилотник врезался в жилой дом в центре Екатеринбурга. Повреждены квартиры, эвакуированы около 50 человек, за медицинской помощью обратились шестеро.

Позднее заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить беспилотники для атаки Урала с территории Казахстана.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о запуске БПЛА из Казахстана.