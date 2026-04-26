ВСУ могли запустить дроны на Урал с территории дружественной РФ страны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить беспилотники для атаки Урала с территории Казахстана. Такую версию выдвинул заслуженный военный летчик России Владимир Попов в беседе с аif.ru.

По его словам, в Казахстане могли быть заранее размещены комплектующие. Кроме того, летчик не исключил запуск БПЛА с российской территории. Он допустил, что дроны могли двигаться вдоль рельефа в обход систем противовоздушной обороны (ПВО).

В качестве третьего сценария Попов рассматривает запуск беспилотников из Киева. Украинские власти, напомнил он, утверждают, что их дроны могут преодолевать расстояние до 1500 километров. Однако эту версию он считает маловероятной.

«Как говорят эксперты, размер этих беспилотников таков, что для преодоления такого расстояния они должны быть только топливом заправлены и смогут нести минимум взрывчатого вещества», — сказал Попов.

В ночь на 25 апреля беспилотник врезался в жилой дом в центре в Екатеринбурга. Повреждены квартиры, эвакуированы около 50 человек, за медицинской помощью обратились шестеро.

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога предупредил, что Урал теперь находится в зоне досягаемости беспилотников ВСУ. Он отметил, что враг подло наносит удары по гражданским объектам, поскольку неспособен достичь успеха на поле боя.

