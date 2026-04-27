В Кремле ответили на вопрос о запуске БПЛА из Казахстана

Определение источника и места возможных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по России — это задача спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Это прерогатива наших специальных служб, прежде всего военных, — именно они определяют источник угрозы, определяют географию угрозы», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что сотрудники спецслужб принимают для этого все необходимые меры.

Таким образом он прокомментировал предположения журналистов о том, что беспилотники якобы могли быть запущены с территории Казахстана.

В ночь на 25 апреля беспилотник врезался в жилой дом в центре Екатеринбурга. Повреждены квартиры, эвакуированы около 50 человек, за медицинской помощью обратились шестеро.

Позднее заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить беспилотники для атаки Урала с территории Казахстана.

