Жители Дзержинска заявили о взрывах и вспышках в небе

Над Дзержинском в Нижегородской области произошло около пяти взрывов, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточнил, что силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожают над городом воздушные цели. На этом фоне аэропорт Нижнего Новгорода с 00:49 из соображений безопасности временно ограничил полеты. А в Дзержинске включен сигнал воздушной опасности.

По словам местных жителей, в разных частях города раздалось три-пять взрывов. Кроме того, в небе были видны вспышки.

В ночь на 30 апреля БПЛА уже атаковали два российских региона. Так, над Липецком произошли две волны взрывов. Горожане массово сообщили о гуле в небе и вспышках в некоторых районах. На всей территории Липецкой области был объявлен красный уровень опасности.

А в Волгоградской области дроны атаковали Алексеевский и Ольховский районы. В первом из них из-за налета БПЛА мужчина попал в больницу с осколочным ранением ноги. Кроме того, был поврежден жилой дом.

