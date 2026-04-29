Дым и «черный дождь»: ВСУ впервые атаковали пригород Перми

ВСУ впервые атаковали пригород Перми, в результате удара беспилотника начался пожар на промышленной площадке. Из-за возгорания Пермь заволокло густым дымом, жители города сообщили о «черном дожде» — предположительно, в осадках замечены следы пепла. Одновременно с этим ВСУ также пытались атаковать предприятия в Оренбургской области — жители Орска рассказали, что слышали несколько взрывов над городом.

В Пермском муниципальном округе в результате атаки беспилотников возник пожар на одной из промышленных площадок, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. <...> На месте работают оперативные и экстренные службы», — рассказал глава региона в Telegram-канале.

Беспилотную опасность в регионе объявили около 7:00 по местному времени (5:00 мск). Росавиация ограничила работу пермского аэропорта Большое Савино, а в Перми включились сирены экстренного оповещения. Aif.ru писал, что они зазвучали не только возле промышленных предприятий, но и в центре Перми, а также в Мотовилихинском, Индустриальном и Свердловском районах города. А по данным 59.RU, оповещения слышали и в Закамске.

«Впервые слышу, чтобы в Закамске включили сирены. Немного жутко», — рассказала порталу местная жительница.

После атаки БПЛА небо над Пермью заволокло густым дымом от горящего объекта, его было видно из многих районов города, сообщил 59.RU. Telеgram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Перми также прошел «черный дождь». Пермяки в соцсетях поделились кадрами следов, которые остаются от осадков на одежде, коже и машинах. Предположительно, это может быть пепел. Краевое управление Роспотребнадзора взяло пробы воздуха в городе, о результатах исследования пока не сообщалось.

По словам местных жителей, в некоторых муниципалитетах из-за атаки были отменены занятия в школах.

«Нам написали в чат школы, что дети в укромном месте. Родителей просят забирать их домой. Они сидят ждут. Занятия у них отменили», — сообщила собеседница aif.ru.

При этом в департаменте образования заявили 59.RU, что все школы, детские сады и центры дополнительного образования в Перми работают в штатном режиме.

Сегодняшний удар стал первой атакой непосредственно на пригород Перми : до этого власти сообщали о «прилете на территории Пермского края» в феврале и об атаке на одно из промышленных предприятий города Губаха в марте.

К настоящему моменту режим беспилотной опасности в крае отменен, ограничения на работу аэропорта сняты. При этом рейсы в Большом Савино все еще задерживаются: как пишет 59.RU, с опозданием вылетят четыре самолета из Перми в Москву, прибудут — семь рейсов из столицы, Казани, Сочи, Новосибирска и Камрани.

Атака на Оренбуржье и падение дрона в Казахстане

Утром 29 апреля украинские дроны также атаковали Оренбургскую область — как и Пермский край, она входит в Приволжский федеральный округ, друг от друга субъекты отделяет республика Башкортостан. По словам губернатора Оренбуржья Евгения Солнцева, целью БПЛА были несколько промышленных предприятий.

«По данным Минобороны России, 4 беспилотника были сбиты силами ПВО над территорией Оренбургской области. Жертв и пострадавших нет», — уточнил глава региона.

Life со ссылкой на SHOT сообщал о взрывах над Орском и дыме в одном из районов города.

На этом фоне Mash рассказал, что один из беспилотников ВСУ упал в Актюбинской области Казахстана. Место падения дрона находится примерно в 10 км от российской границы. От него до Орска — 40 минут езды на машине .

«Местные жители рассказали, что увидели упавший дрон рядом с селом Алимбетовка... В районе 8:30 утра по местному времени они услышали грохот от падения тяжелого предмета», — уточнил Telegram-канал.

В департаменте полиции Актюбинской области подтвердили обнаружение предметов, похожих на фрагменты БПЛА, и добавили, что объект упал «вне территории населенного пункта». Казахстанский журналист Михаил Козачков опубликовал видео, на котором видно задымление на месте падения беспилотника в поле. Дрон, вероятно, вызвал возгорание сухой травы.