Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Минобороны РФ оценили значение контроля над Новодмитровкой в Сумской области

МО: взятие Новодмитровки в Сумской области расширит полосу безопасности
Станислав Красильников/РИА Новости

Взятие под контроль Новодмитровки в Сумской области позволяет значительно расширить приграничную зону безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Установление контроля над населенным пунктом Новодмитровка в первую очередь способствует существенному расширению полосы безопасности вдоль российской границы», — сказано в заявлении ведомства.

29 апреля Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО) — Новодмитровку в Сумской области и Новодмитровку в Донецкой народной республике.

Накануне оборонное ведомство сообщало, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Ильиновка в ДНР и Землянки в Харьковской области.

В ведомстве указали, что Ильиновка была взята под контроль благодаря решительным действиям подразделений «Южной» группировки войск, а Землянки — в результате активных действий подразделений группировки войск «Север».

Ранее главком ВСУ заявил о наступлении армии России по всей линии фронта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!