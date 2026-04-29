Взятие под контроль Новодмитровки в Сумской области позволяет значительно расширить приграничную зону безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Установление контроля над населенным пунктом Новодмитровка в первую очередь способствует существенному расширению полосы безопасности вдоль российской границы», — сказано в заявлении ведомства.

29 апреля Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО) — Новодмитровку в Сумской области и Новодмитровку в Донецкой народной республике.

Накануне оборонное ведомство сообщало, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Ильиновка в ДНР и Землянки в Харьковской области.

В ведомстве указали, что Ильиновка была взята под контроль благодаря решительным действиям подразделений «Южной» группировки войск, а Землянки — в результате активных действий подразделений группировки войск «Север».

Ранее главком ВСУ заявил о наступлении армии России по всей линии фронта.