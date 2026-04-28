МО: ВС РФ взяли под контроль Ильиновку в ДНР и Землянки в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Ильиновка в Донецкой народной республике (ДНР) и Землянки в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что Ильиновка была взята под контроль благодаря решительным действиям подразделений «Южной» группировки войск, а Землянки — в результате активных действий подразделений группировки войск «Север».

Накануне пресс-служба Минобороны РФ сообщала об освобождении населенного пункта Таратутино в Сумской области.

22 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия намерена взять под контроль не только территорию Донбасса, но и всю Украину. В ответ на это, по его словам, Украина якобы «ослабляет способности» РФ продолжать конфликт. Он уточнил, что речь идет о целенаправленном уничтожении «ресурсов, логистики и военного потенциала» российской армии.

В марте агентство Associated Press писало, что российская армия может уже этой весной провести масштабное наступление и взять под контроль незанятые территории Донецкой народной республики.

Ранее главком ВСУ заявил о наступлении армии России по всей линии фронта.