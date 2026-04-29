В море у Одессы загорелось судно

В море возле берегов Одессы загорелось грузовое судно. Об этом сообщил украинский Telegram-канале «Новости Одессы», опубликовав видео с места происшествия.

На записи можно увидеть черный дым, который исходит от корабля, находящегося в море. Отмечается, что возгоранию предшествовал взрыв. По предварительной информации, судно атаковал дрон-камикадзе. Авторы канала отметили, что беспилотник летел на город. Тип судна не уточняется. Данных о пострадавших нет.

В ночь на 6 апреля Одесса подверглась массированной атаке. По словам главы местной областной военной администрации Сергея Лысака, прилеты были зафиксированы в Киевском и Приморском районах. Местные паблики утверждают, что над Одесской областью замечены как минимум 15 беспилотников.

До этого военный аналитик Юрий Кнутов заявил, что у Вооруженных сил РФ есть все возможности для взятия и изоляции Одессы, чтобы не дать НАТО разместить в городе свои вооружения и войска. При этом эксперт отметил, что взятие под контроль Одессы сегодня является задачей «послезавтрашнего дня». Он пояснил, что для начала армии России необходимо вытеснить врага из ряда других населенных пунктов.

Ранее в Европе предсказали скорое освобождение Одессы российской армией.