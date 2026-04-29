Украинский пленный рассказал о группах для расправы с ТЦК

Взятый в плен российскими бойцами военнослужащий 157-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадунов заявил, что на Украине население формирует группы, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает ТАСС.

«Группируются люди, чтобы ловить тэцэкашников, которые отправляют [на фронт]. <...> ...сейчас [в ответ на эти действия] группируются люди, чтобы их поймать и «наказать» на месте», — сказал военнопленный на видео, опубликованном агентством.

По словам Кадунова, если бы у него была возможность, то он бы «задушил» ТЦК, отправивших его на фронт.

Агентство уточняет, что сам военнопленный является уголовником — он три раза отбывал наказание в колониях за воровство. Несмотря на это, был мобилизован в январе 2026 года.

С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Последний раз Рада продлила мобилизацию украинцев призывного возраста до 2 августа.

В конце прошлого года Владимир Зеленский заявил, что не допустит отмены военного положения и прекращения мобилизации до тех пор, пока Украина не получит четких гарантий безопасности.

Ранее Зеленский разрешил гражданам старше 60 лет служить по контракту.