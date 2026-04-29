Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Украинский пленный рассказал о группах для расправы с ТЦК

Пленный ВСУ: украинцы собираются в группы, чтобы «наказывать» сотрудников ТЦК
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Взятый в плен российскими бойцами военнослужащий 157-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадунов заявил, что на Украине население формирует группы, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает ТАСС.

«Группируются люди, чтобы ловить тэцэкашников, которые отправляют [на фронт]. <...> ...сейчас [в ответ на эти действия] группируются люди, чтобы их поймать и «наказать» на месте», — сказал военнопленный на видео, опубликованном агентством.

По словам Кадунова, если бы у него была возможность, то он бы «задушил» ТЦК, отправивших его на фронт.

Агентство уточняет, что сам военнопленный является уголовником — он три раза отбывал наказание в колониях за воровство. Несмотря на это, был мобилизован в январе 2026 года.

С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Последний раз Рада продлила мобилизацию украинцев призывного возраста до 2 августа.

В конце прошлого года Владимир Зеленский заявил, что не допустит отмены военного положения и прекращения мобилизации до тех пор, пока Украина не получит четких гарантий безопасности.

Ранее Зеленский разрешил гражданам старше 60 лет служить по контракту.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!