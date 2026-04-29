В Курганской области второй раз за неделю объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти.

«В Курганской области объявлен режим «Беспилотная опасность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурные средства и силы находятся в готовности. Местным жителям рекомендовали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

До этого режим угрозы атаки БПЛА вводился в регионе 25 апреля.

29 апреля губернатор Пермского края Дмитрий сообщал, что украинский БПЛА атаковал промышленную площадку.

Он рассказал, что на промышленной площадке после удара начался пожар. Сейчас на месте находятся сотрудники оперативных и экстренных служб.

По данным министерства обороны России, в период с 20:00 мск 28 апреля до 7:00 мск 29 апреля над территорией страны перехватили и уничтожили 98 украинских БПЛА самолетного типа. Часть дронов ликвидировали в Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Астраханской, Воронежской, Саратовской и Курской областях. Также атаку беспилотников отразили в Крыму.

Ранее беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в Брянской области.