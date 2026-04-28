ВСУ целенаправленно ударили по движущемуся автомобилю в Брянской области

Богомаз: мужчина пострадал при атаке БПЛА на машину в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар по движущемуся автомобилю в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, машина подверглась атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в поселке Косицы в Севском районе. В результате транспортное средство получило повреждения.

«К сожалению, ранен мирный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что на место происшествия выезжали сотрудники экстренных и оперативных служб.

23 апреля украинский FPV-дрон атаковал пассажирский автобус в селе Курковичи, также расположенном на территории Брянской области. Ранения получили пять человек — водитель и четыре пассажира. Пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Комментируя ситуацию, Богомаз назвал действия ВСУ «варварским преступлением против мирных граждан».

За два дня до этого жительница села Курковичи наступила на украинскую мину «лепесток», в результате чего она взорвалась. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Глава Брянской области пообещал оказать ее семье материальную помощь.

Ранее мирного жителя не спасли после атаки БПЛА на Брянскую область.