Дроны атаковали Ростовскую область сразу в нескольких районах

Слюсарь: украинские дроны сбиты над четырьмя районами Ростовской области
В ходе отражения ночной воздушной атаки на Ростовскую область были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что дроны противника уничтожены в Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, она будет уточняться.

28 апреля Слюсарь сообщил, что украинский беспилотник уничтожили в Каменском районе.

За день до этого пресс-служба министерства обороны России заявила, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Все цели нейтрализовали над Брянской областью.

В ночь на 26 апреля украинские военнослужащие попытались нанести удары по объектам в России с помощью 203 беспилотников самолетного типа.

Ранее Белоусов раскрыл последствия поставок ВСУ ударных БПЛА из Евросоюза.

 
Эвакуация на российском курорте, плата за международный интернет-трафик и РКН против «Метода». Главное за 28 апреля
