«Ночь будет тяжелой»: на Украине ожидают запуск сотен БПЛА «Герань»

На Украине в ночь 29 апреля ожидают запуск около 400 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань». Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

Уточняется, что запуски дронов зафиксированы более чем из пяти точек и они все еще продолжаются.

«Ночь будет тяжелой», — процитировал Telegram-канал украинские ресурсы.

28 апреля в Минобороны РФ сообщили, что объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглись ударам.

В ведомстве уточнили: боевые задачи выполнили оперативно-тактическая авиация и операторы дронов группировок войск Вооруженных сил России. Также в операциях были задействованы ракетные войска и артиллерийские расчеты.

27 апреля военнослужащие РФ ударили по целям на Украине, в том числе месту производства дронов и объектам энергетической инфраструктуры.

