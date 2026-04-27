Раскрыты цели на Украине, пораженные ВС РФ за сутки

Минобороны РФ заявило об ударах по энергетической и портовой инфраструктуре ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по целям на Украине, в том числе месту производства дронов и объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ (Вооруженными силами Украины. — «Газета.Ru»), а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что в атаках приняли участие ракетные войска и оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил РФ. К операциям также привлекли операторов дронов и артиллерийские расчеты.

Как добавили в пресс-службе, за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 114 беспилотников ВСУ и две управляемые авиационные бомбы. В Минобороны отметили, что были уничтожены дроны самолетного типа.

26 апреля Telegram-канал «Изнанка» сообщил об ударе по дому в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР), в котором находились военные ВСУ. ВС РФ использовали полуторатонную управляемую фугасную авиационную бомбу, которая точным попаданием снесла один из подъездов до самой земли.

Ранее российские подразделения выявили и поразили стоянку машин ВСУ в приграничном регионе.

 
