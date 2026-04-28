На Украине были атакованы объекты инфраструктуры, используемые ВСУ

Объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглись ударам. Об их поражении сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве заявили, что боевые задачи выполнили оперативно-тактическая авиация и операторы дронов группировок войск Вооруженных сил России. Также в операциях были задействованы ракетные войска и артиллерийские расчеты.

«Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что российские военные также атаковали пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников. Места их скопления обнаружили в 142 районах.

28 апреля военнослужащий ВС РФ рассказал, что артиллеристы и подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки российских войск «Север» с начала апреля уничтожили более 45 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области. В результате ударов были разрушены блиндажи и инженерные сооружения, украинские формирования понесли большие потери.

Ранее часть операторов дронов ВСУ передислоцировалась в глубокий тыл.