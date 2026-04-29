На Украине сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры в Харькове

В Харькове горит объект инфраструктуры после взрыва

В Харькове на востоке Украины возник сильный пожар на объекте инфраструктуры после взрыва. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В публикации приводятся кадры пожара и поднимающегося дыма.

В Харьковской области в настоящее время действует воздушная тревога. Сирены также работают в отдельных районах Днепропетровской, Черниговской и Сумской областей.

28 апреля в Минобороны РФ сообщили, что объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглись ударам.

В ведомстве уточнили: боевые задачи выполнили оперативно-тактическая авиация и операторы дронов группировок войск Вооруженных сил России. Также в операциях были задействованы ракетные войска и артиллерийские расчеты.

27 апреля военнослужащие РФ ударили по целям на Украине, в том числе месту производства дронов и объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее главком ВСУ заявил о широкомасштабном наступлении российских войск.