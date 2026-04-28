В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских дронов

В Севастополе идет отражение воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В районе Качи и Балаклавском районе силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы уничтожили две цели.

По сведениям городской спасательной службы, гражданские объекты в Севастополе не пострадали.

Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и находиться в безопасных местах.

28 апреля губернатор сообщил, что силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников на Севастополь, уничтожив два летательных аппарата.

До этого стало известно, что за ночь над Севастополем сбили 20 беспилотников. Вражеские дроны уничтожили в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны, Инкермана и Балаклавском районе.

Ранее была названа цель массированной атаки ВСУ на Севастополь.

 
