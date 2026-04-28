Власти рассказали, сколько БПЛА сбили за ночь над Севастополем

Развожаев: силы ПВО за ночь сбили 20 беспилотников над Севастополем

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем канале в MAX, что за минувшую ночь над Севастополем сбили 20 беспилотников.

По его словам, пострадавших в результате атак нет. Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли три атаки на город.

«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили все 3 атаки. Всего было сбито 20 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны, Инкермана и Балаклавском районе», — поделился Развожаев.

До этого Развожаев сообщил, что в ходе отражения атаки на Севастополь уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

27 апреля стало известно о повреждении в результате массированного налета дронов обелиска «Городу-Герою Севастополю».

В этот же день директор городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский заявил, что более 180 жилых домов получили точечные повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.

