Глава Севастополя сообщил об отражении атаки беспилотников на город

В Севастополе силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников, уничтожив два летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По его данным, воздушная тревога в городе была объявлена днем во вторник, 28 апреля. В ходе отражения атаки два беспилотника были сбиты в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны.

Глава региона отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

За ночь на 28 апреля Михаил Развожаев сообщил, что над Севастополем сбили 20 беспилотников. Вражеские дроны уничтожили в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны, Инкермана и Балаклавском районе.

Накануне глава города сообщил, что в ходе отражения атаки на Севастополь уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее была названа цель массированной атаки ВСУ на Севастополь.

 
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
