Глава МЧС назвал контролируемой ситуацию с пожаром на НПЗ в Туапсе

Куренков: ситуация с пожаром на НПЗ в Туапсе находится под контролем

Ситуация с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе находится под контролем, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщает ТАСС.

Выступивший на оперативном совещании на месте ЧП министр пояснил, что ситуация находится под контролем, но при этом требует пристального внимания. Куренков подчеркнул, что все службы нацелены на оказание помощи жителям города. Будет обеспечена не только оперативная ликвидация последствий пожара, но и поддержка в восстановлении в кратчайшие сроки нормальной жизни.

Начальник Главного управления ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Алексей Клушин отметил, что ситуация стабилизирована и полностью контролируется. На случай ухудшения обстановки спланирован резерв сил и средств.

28 апреля Куренков прибыл в Краснодарский край, где по поручению президента России Владимира Путина будет контролировать тушение пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе.

В этот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация в Туапсе после очередной атаки Вооруженных сил Украины непростая, но контролируемая.

Ранее Путин высказался об ударах ВСУ по объектам в Туапсе.