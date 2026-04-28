Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по больнице в городе Днепрорудном в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения в Telegram-канале.

Здание медицинского учреждения было атаковано минувшей ночью. В результате этого удара были повреждены окна в поликлинике. Среди медицинских работников и пациентов пострадавших нет.

До этого украинские войска при помощи артиллерии атаковали здание поликлиники в Каховке Херсонской области. По словам заместителя председателя правительства региона Сергея Черевко, чудом никто не пострадал. В учреждении оказались выбиты окна, повреждено медицинское оборудование и мебель, уточнил он.

Также атаке Вооруженных сил Украины подверглась детская больница и поликлиника в Донецке. Из-за удара в детской больнице произошел пожар. Поликлиника, стоящая поблизости, получила повреждения. В результате взрыва было выбито остекление и повреждены кровли десятков жилых домов в округе. Отмечается, что взрыв был настолько мощным, что некоторые металлические балки от модульных зданий разлетелись на сотни метров.

