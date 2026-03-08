ВСУ ударили по детской больнице в Донецке

Детская больница и поликлиника частично разрушены в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По его данным, удар полностью разрушил одно из зданий. Также загорелась расположенная рядом детская больница. Кроме того, повреждения получило здание поликлиники, стоящее поблизости. В результате взрыва было выбито остекление и повреждены кровли десятков жилых домов в округе.

Отмечается, что взрыв был настолько мощным, что некоторые металлические балки от модульных зданий разлетелись на сотни метров.

4 марта стало известно, что ВСУ использовали новый тип американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа во время атаки на Донецк, известный под названием Hornet (шмель). Такой тип дрона способен поражать цели на расстоянии до 145 километров и может нести полезную нагрузку около пяти килограммов.

2 марта сообщалось, что ударный беспилотник ВСУ атаковал корпус городской клинической больницы № 7 Донецка по улице Университетской.

В январе в результате атаки БПЛА ВСУ повреждения получил дворец культуры в Куйбышевском районе Донецка. Кроме того, пострадали частные жилые дома.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».