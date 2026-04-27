Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Таратутино в Сумской области

Вооруженные силы Росси взяли под контроль населенный пункт Таратутино в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в этой операции участвовали военнослужащие группировки войск «Север» .

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Ильичовка в Донецкой народной республике.

22 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия намерена взять под контроль не только территорию Донбасса, но и всю Украину. В ответ на это, по его словам, Украина якобы «ослабляет способности» РФ продолжать конфликт. Он уточнил, что речь идет о целенаправленном уничтожении «ресурсов, логистики и военного потенциала» российской армии.

В марте агентство Associated Press писало, что российская армия может уже этой весной провести масштабное наступление и взять под контроль незанятые территории Донецкой народной республики.

Ранее главком ВСУ заявил о наступлении армии России по всей линии фронта.