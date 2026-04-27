Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 14 беспилотников

VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

В ходе отражения атаки на Севастополь силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Дроны противника были сбиты в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны.

По данным Спасательной службы Севастополя, в районе Любимовки военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили беспилотник на дорогу около остановки. В районе улицы Софьи Перовской обломки дрона упали на дорогу. Обломки сбитых беспилотников разбили окно в одном из частных домов в районе Учкуевки и повредили автомобиль в районе Любимовки. Пострадавших нет.

27 апреля Развожаев сообщил о повреждении в результате массированной воздушной атаки обелиска «Городу-Герою Севастополю».

В этот же день директор городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский заявил, что более 180 жилых домов получили точечные повреждения в результате налета украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.

Ранее в России назвали верный способ защитить Севастополь.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!