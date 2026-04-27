В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 14 беспилотников

В ходе отражения атаки на Севастополь силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Дроны противника были сбиты в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны.

По данным Спасательной службы Севастополя, в районе Любимовки военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили беспилотник на дорогу около остановки. В районе улицы Софьи Перовской обломки дрона упали на дорогу. Обломки сбитых беспилотников разбили окно в одном из частных домов в районе Учкуевки и повредили автомобиль в районе Любимовки. Пострадавших нет.

27 апреля Развожаев сообщил о повреждении в результате массированной воздушной атаки обелиска «Городу-Герою Севастополю».

В этот же день директор городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский заявил, что более 180 жилых домов получили точечные повреждения в результате налета украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.

