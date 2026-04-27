В Севастополе после атаки БПЛА выявили повреждения более 180 домов

Украинские дроны повредили 107 многоквартирных и 79 частных домов в Севастополе
Более 180 жилых домов получили точечные повреждения в результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь. Об этом во время аппаратного совещания правительства города сообщил директор местного департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский, передает РИА Новости.

Он уточнил, что пострадали 107 многоквартирных домов, расположенных практически во всех районах населенного пункта. В зданиях оказались выбиты окна, повреждены балконы и фасады.

«79 частных домовладений — получили повреждения также фасады, крыши и окна», — добавил Краснокутский.

В ночь на 26 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили около 100 дронов по Севастополю. По словам губернатора города Михаила Развожаева, большая часть БПЛА была уничтожена над акваторией Черного моря и в населенном пункте. Часть беспилотников ликвидировали над территорией Республики Крым. В результате налета пострадали четыре человека. Еще одного жителя спасти не удалось. В Государственной думе РФ атаку на Севастополь назвали «актом отчаяния». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

