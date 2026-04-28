Украинское командование перевело в глубокий тыл часть операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

Собеседники агентства отметили, что переведенные в тыл операторы действуют дистанционно, используя для увеличения дальности работы дронов многочисленные ретрансляторы. По имеющимся у российских силовиков сведениям, эти ретрансляторы представляют собой целые комплексы специально оборудованных зданий.

11 марта сообщалось, что среди украинских военных на Краматорском направлении были выявлены операторы беспилотных летательных аппаратов из Франции.

21 февраля в силовых структурах сообщили, что российские войска нанесли удар по казармам операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Писаревки в Сумской области. Комбинированным ударом были уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

