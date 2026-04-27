Командира ВСУ обвинили в махинациях с «бумажными» беспилотниками

ТАСС: командира полка ВСУ Поварова обвинили в фиктивных закупках БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

Командира 425-го полка беспилотных систем ВСУ Валерия Поварова обвинили в организации схемы с фиктивной закупкой беспилотников, которая существовала только на бумаге. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, украинские националисты из штурмовых подразделений обвиняют Поварова в создании коррупционной системы. Она, как утверждается, была основана на незаконных выплатах личному составу, а также на оформлении фиктивных закупок дорогостоящих БПЛА.

Источник также отметил, что, согласно отчетной документации, военнослужащие подразделения выполняли задачи в Сумской области и теряли беспилотники во время боевой работы. Однако в действительности, по его словам, операторы БПЛА проживали в элитных районах Киева и Одессы, а сами беспилотники закупались лишь формально, без фактической покупки.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявляла, что высокопоставленные украинские военные, пользуясь своим служебным положением, устраивают попавших в армию знакомых на тыловые должности. Она рассказала, что в Вооруженных силах Украины наблюдается высокий уровень коррупции.

Ранее стало известно о судимости генерала ВСУ, назначенного Сырским.

 
