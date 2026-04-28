В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают налет беспилотников

В Севастополе идет отражение воздушной атаки на город. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительным сведениям, силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы сбили три цели в небе над Северной стороной и Балаклавским районом. По данным городской спасательной службы, никакие гражданские объекты не пострадали.

Губернатор призвал горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и не покидать безопасных мест.

До этого Развожаев сообщил, что в ходе отражения атаки на Севастополь уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

27 апреля стало известно о повреждении в результате массированного налета дронов обелиска «Городу-Герою Севастополю».

В этот же день директор городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский заявил, что более 180 жилых домов получили точечные повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.

