Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают налет беспилотников

Развожаев: военные отражают воздушную атаку на Севастополь
Evgeniy Maloletka/AP

В Севастополе идет отражение воздушной атаки на город. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительным сведениям, силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы сбили три цели в небе над Северной стороной и Балаклавским районом. По данным городской спасательной службы, никакие гражданские объекты не пострадали.

Губернатор призвал горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и не покидать безопасных мест.

До этого Развожаев сообщил, что в ходе отражения атаки на Севастополь уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

27 апреля стало известно о повреждении в результате массированного налета дронов обелиска «Городу-Герою Севастополю».

В этот же день директор городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский заявил, что более 180 жилых домов получили точечные повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.

Ранее в России назвали верный способ защитить Севастополь.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
