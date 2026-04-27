Развожаев заявил, что обелиск «Городу-Герою Севастополю» поврежден при атаке ВСУ

Обелиск «Городу-Герою Севастополю» поврежден при массированной атаке украинских войск на город, которая произошла в выходные. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, профильные службы обследовали обелиск, территория у объекта оцеплена.

«Специалисты осмотрели площадку у памятника на наличие опасных предметов. Сроки восстановления будут известны после того, как альпинисты проведут высотное детальное обследование монумента», — уточнил Развожаев.

27 апреля директор местного департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщил, что более 180 жилых домов получили точечные повреждения в результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, для полноценной защиты города от украинских атак армии России необходимо освободить Николаевскую и Одесскую области.

Ранее дроны атаковали Ярославль.