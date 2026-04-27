Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Развожаев заявил, что обелиск «Городу-Герою Севастополю» поврежден при атаке ВСУ
Telegram-канал «РаZVожаев»

Обелиск «Городу-Герою Севастополю» поврежден при массированной атаке украинских войск на город, которая произошла в выходные. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, профильные службы обследовали обелиск, территория у объекта оцеплена.

«Специалисты осмотрели площадку у памятника на наличие опасных предметов. Сроки восстановления будут известны после того, как альпинисты проведут высотное детальное обследование монумента», — уточнил Развожаев.

27 апреля директор местного департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщил, что более 180 жилых домов получили точечные повреждения в результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, для полноценной защиты города от украинских атак армии России необходимо освободить Николаевскую и Одесскую области.

Ранее дроны атаковали Ярославль.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
