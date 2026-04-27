Контроль над Таратутино в Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

«Установление контроля над населенным пунктом Таратутино Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы, а также позволяет нашим войскам оперативно вскрывать и уничтожать вражескую военную технику на стратегически важном участке», — уточнили в ведомстве.

О взятии под контроль Таратутино стало известно 27 апреля. В Минобороны отметили, что в этой операции участвовали военнослужащие группировки войск «Север».

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Ильичовка в Донецкой народной республике.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что ВС РФ наступают почти по всей линии фронта.

Ранее в Кремле сообщили об истерике украинских властей.