Контроль над Таратутино в Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.
«Установление контроля над населенным пунктом Таратутино Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы, а также позволяет нашим войскам оперативно вскрывать и уничтожать вражескую военную технику на стратегически важном участке», — уточнили в ведомстве.
О взятии под контроль Таратутино стало известно 27 апреля. В Минобороны отметили, что в этой операции участвовали военнослужащие группировки войск «Север».
Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Ильичовка в Донецкой народной республике.
Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что ВС РФ наступают почти по всей линии фронта.
Ранее в Кремле сообщили об истерике украинских властей.