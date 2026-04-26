В Кремле сообщили об истерике украинских властей

Песков заявил о нервной реакции Украины на успехи ВС РФ на поле боя
Украинские власти испытывают нервозность на фоне успешных действий Вооруженных сил РФ на фронте. Об этом журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва неоднократно призывала Киев «набраться воли» и принять решения, которые необходимы для урегулирования конфликта.

«Дальше будет хуже. Дальше нужно будет принимать еще более болезненные решения. И они (власти Украины. — «Газета.Ru») это начинают понимать, отсюда истерика», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, РФ много раз обращалась к украинским политикам с предложением начать переговоры.

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Азербайджане. Речь идет о консультациях в формате Москва — Вашингтон — Киев.

Комментируя эту инициативу, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев назвал Азербайджан достойной площадкой для трехстороннего диалога. Но, как он подчеркнул, пока непонятно, для чего сторонам встречаться и что обсуждать.

Ранее на Украине заявили об «окне возможностей» для заключения мира.

 
