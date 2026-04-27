Служащие африканского корпуса армии РФ с малийскими военными покинули Кидаль

Военные Африканского корпуса армии России вместе с малийскими военными покинули город Кидаль. Об этом говорится в официальном заявлении подразделения, опубликованном в Telegram-канале.

«Подразделения Африканского корпуса, находившиеся и сражавшиеся в н. п. Кидаль, покинули данный населенный пункт совместно с военнослужащими армии Мали», — сказано в сообщении.

Уточняется, что решение было принято совместно с властями Мали. Как уточняется, из города эвакуировали раненых бойцов и тяжелую технику.

25 апреля Сепаратистская повстанческая группировка туарегов «Фронт освобождения Азавада» (FLA) заявила в социальных сетях, что ее бойцы взяли под контроль город Кидаль на севере Мали. Этот населенный пункт до его взятия малийской армией являлся оплотом повстанцев.

Незадолго до этого армия Мали заявила, что вооруженные террористические группировки 25 апреля атаковали несколько военных объектов в республике. По информации военных, бои продолжаются.

Сообщалось, что выстрелы раздавались в нескольких районах, включая международный аэропорт в столице Мали Бамако. Стрельба также была слышна в городе Кати, главном городе на севере республики Гао и в городе Севара, находящемся в центральной части страны.

Ранее террористы в Мали устроили засаду на российских военных.