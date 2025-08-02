Террористы в Мали устроили засаду на российских военных

В Мали боевики устроили засаду на правительственные силы и российских бойцов

В Мали боевики устроили засаду на правительственные силы и российских бойцов Африканского корпуса. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Атака произошла недалеко от населенного пункта Тененку в регионе Мопти.

В сети распространилось видео, где слышны крики нападавших: «Вагнер, Вагнер!».

По данным Telegram-каналов, боевики связаны с исламскими террористическими группировками и Украиной.

В июле прошлого года сообщалось, что на севере Мали повстанцы из воинственных племен туарегов нанесли поражение десяткам солдат правительственных войск, а также воевавших на их стороне бойцам ЧВК «Вагнер». Ответственность за нападение на колонну ЧВК взяла джихадистская группировка «Аль-Каида в Исламском Магрибе».

В июне этого года ЧВК «Вагнер», которая находилась в Мали с 2022 года, объявила, что завершила основную миссию и покидает страну. В пресс-службе ЧВК рассказали, что за 3,5 года силами «вагнеровцев» были ликвидированы «4 главаря террористических объединений, тысячи боевиков и 11 их опорных баз», а также возвращена под контроль правительства Мали захваченная территория, включая крупные региональные центры Кидаль и Анефис. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские военные отразили атаку «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) в Африке.