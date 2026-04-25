Сепаратисты заявили о захвате города в Мали

Сепаратистская повстанческая группировка туарегов «Фронт освобождения Азавада» (FLA) заявила в социальных сетях, что ее бойцы взяли под контроль город Кидаль на севере Мали.

«Город Кидаль перешел под контроль наших вооруженных сил. Наши войска контролируют Кидаль, большую часть Кидаля», — сказано в сообщении FLA.

Этот населенный пункт до его взятия малийской армией являлся оплотом повстанцев.

Незадолго до этого армия Мали заявила, что вооруженные террористические группировки 25 апреля атаковали несколько военных объектов в республике. По информации военных, бои продолжаются.

Сообщалось, что выстрелы раздавались в нескольких районах, включая международный аэропорт в столице Мали Бамако. Стрельба также была слышна в городе Кати, главном городе на севере республики Гао и в городе Севара, находящемся в центральной части страны.

Кроме того, стало известно, что рядом с главным военным объектом Мали были зафиксированы взрывы и выстрелы. Инцидент произошел в субботу утром у базы Кати, расположенной в окрестностях Бамако.

Ранее террористы в Мали устроили засаду на российских военных.

 
