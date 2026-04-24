Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися пленными

Минобороны России опубликовало ролик с бойцами, вернувшимися из украинского плена. Он опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как военные с триколорами в руках скандируют: «Россия!». А затем заходят в автобус.

24 апреля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193». На данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии: им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Позже их привезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства.

В пресс-службе также рассказали, что посредниками при обмене были Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты.

Предыдущий обмен состоялся 11 апреля: тогда с подконтрольной Киеву территории вернулись 175 российских военнослужащих, и столько же человек было передано украинской стороне. Посредническую роль в гуманитарной части процесса сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее сообщалось, что военный РФ почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену.