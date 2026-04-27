Пушилин заявил о переброске серьезных сил ВСУ к границам трех регионов

Пушилин: ВСУ перебрасывают силы к ДНР, Запорожской и Днепропетровской областям
Командование украинских войск перебрасывает серьезные силы к границам трех регионов. Об этом журналистам ТАСС сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На стыке ДНР и Запорожской области, в Днепропетровской области. Там противник, видя последующие угрозы, бросает достаточно серьезные силы», — рассказал он.

По словам Пушилина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются регулярно контратаковать на этих направлениях фронта.

26 апреля глава ДНР опубликовал видеообращение в своем канале в мессенджере Max. В нем он заявил, что Вооруженные силы РФ отодвигают украинские формирования по всей линии фронта. Как сказал Пушилин, наибольшие успехи наблюдаются на трех направлениях — Добропольско-Красноармейском, Славянском и Краснолиманском. В настоящее время российские войска продвигаются в сторону Доброполья, а также сокращают дистанцию в районе Рай-Александровки — взятие этого села позволит ВС РФ установить контроль над всей Краматорско-Славянской агломерацией. Кроме того, военнослужащие страны прошли вперед в районе реки Северский Донец и населенных пунктов Святогорск, Пришиб, Татьяновка.

Ранее Пушилин рассказал о движении «серой зоны» на поле боя.

 
