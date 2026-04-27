Минобороны заявило об уничтожении трех беспилотников за ночь в одном регионе

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, все дроны ликвидировали над территорией Брянской области.

В ночь на 26 апреля Вооруженные силы Украины применили около 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атаки на Севастополь, которая произошла в ночь на 26 апреля. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что большая часть беспилотников была уничтожена над Черным морем и городом. Часть БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым.

В тот же день в результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадала мирная жительница. Также губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке на Шебекинский и Белгородский округа. Пострадали пять женщин. Еще одного местного жителя спасти не удалось. Также в городе Шебекино две женщины получили баротравмы, медики Белгорода оказали им помощь. В доме были разбиты стекла, повреждены забор и фасад.

Ранее Сочи пережили 30-часовую атаку украинских дронов.

 
