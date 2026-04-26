Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Российский губернатор рассказал о новом способе защиты при атаках беспилотников

Развожаев: бронепленка на стеклах спасла жизнь пациенту больницы Севастополя
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Пациент городской больницы №1 в Севастополе, куда попали осколки БПЛА, выжил благодаря специальной бронепленке на стеклах. Об этом сообщил журналистам губернатор города Михаил Развожаев, пишет ТАСС.

«То, что бронепленкой вовремя было все обклеено, спасло жизнь пациенту», — сказал Развожаев.

Глава города уточнил, что мужчина получил травму, но незначительную.

В ночь на 26 апреля Севастополь подвергся налету украинских беспилотников. По словам Михаила Развожаева, эта атака стала одной из самых массированных за все время — силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 71 воздушную цель. Обломки украинских дронов попали в кардиологическое отделение первой городской больницы. Один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, повреждения получили более 30 многоквартирных и свыше 15 частных домов. Появились сообщения, что в одном из домов осколок от сбитого БПЛА пробил стену. Также поступали сведения о попадании пуль в жилые здания. В районе Учкуевки была повреждена газовая труба.

Ранее в Госдуме назвали актом отчаяния массированную атаку на Севастополь.

 
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

