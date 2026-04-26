Российские военные за сутки уничтожили более 500 дронов в зоне СВО

За сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили в зоне проведения специальной военной операции 530 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в новой сводке.

»«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 530 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что все дроны были самолетного типа.

Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Ярославль. По словам главы региона Михаила Евраева, никто не пострадал. Он также предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты сбитых беспилотников, они важны для следствия. Губернатор попросил жителей при обнаружении обломков БПЛА обратиться по телефону 112.

Ночью на территории региона объявили режим беспилотной опасности.

В эту же ночь режим беспилотной опасности был объявлен на территории Костромской области. Глава региона Сергей Ситников напомнил, что снимать работу средств ПВО нельзя, и тем более распространять такие кадры в социальных сетях.

Ранее атака дрона на здание правительства Белгородской области попала на видео.