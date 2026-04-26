Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Российские военные за сутки уничтожили более 500 дронов в зоне СВО

Inna Varenytsia/Reuters

За сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили в зоне проведения специальной военной операции 530 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в новой сводке.

»«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 530 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что все дроны были самолетного типа.

Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Ярославль. По словам главы региона Михаила Евраева, никто не пострадал. Он также предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты сбитых беспилотников, они важны для следствия. Губернатор попросил жителей при обнаружении обломков БПЛА обратиться по телефону 112.

Ночью на территории региона объявили режим беспилотной опасности.

В эту же ночь режим беспилотной опасности был объявлен на территории Костромской области. Глава региона Сергей Ситников напомнил, что снимать работу средств ПВО нельзя, и тем более распространять такие кадры в социальных сетях.

Ранее атака дрона на здание правительства Белгородской области попала на видео.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
