Жители Курской области в годовщину освобождения от ВСУ возложили цветы в память о погибших

Глава Курской области Александр Хинштейн, а также военнослужащие, волонтеры и жители региона в годовщину освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ) возложили цветы в память о погибших. Об этом пишет РИА Новости.

«В воскресенье состоялось возложение цветов к камню, заложенному в честь будущего памятника героям, спасавшим мирных жителей Курской области от агрессии ВСУ, а также митинг. В мероприятии принял участие губернатор Курской области», — говорится в материале.

26 апреля прошлого года президент РФ Владимир Путин поздравил российских бойцов с освобождением Курской области от украинских захватчиков и выразил им благодарность. По словам российского лидера, разгром ВСУ в курском приграничье позволил армии РФ продвигаться дальше на других участках фронта.

30 апреля Путин сообщил, что в Курской области остались одиночные бойцы ВСУ, которые сидят «по щелям и в подвалах» и просят командование об эвакуации. Президент РФ отметил, что их эвакуация невозможна из-за разрозненности.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Герасимов раскрыл потери ВСУ в Курской области.