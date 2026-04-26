В Ростовской области уничтожили БПЛА

В Чертковском районе Ростовской области уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он.

Незадолго до этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что трубопровод с серной кислотой поврежден в результате атаки БПЛА на территории предприятия в регионе.

По предварительным данным, пять человек пострадали. Их госпитализировали с ожогами от серной кислоты в медицинское учреждение.

Утром 25 апреля в Минобороны рассказали, что за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 127 БПЛА над 14 регионами России, а также над двумя морями.

По данным ведомства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областями, а также над Татарстаном и Крымом. Кроме того, цели нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее украинские дроны атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области.