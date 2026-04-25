В Мали заявили о значительных потерях боевиков в ходе их атак

В субботу Вооруженные силы Мали ликвидировали не менее 80 боевиков, которые принимали участие в атаках на позиции правительственных войск в различных частях республики. Об этом сообщил представитель малийской армии Сулейман Дембеле, передает ТАСС.

По его словам, противник «понес значительные потери на каждом участке, где вступал в бой с силами безопасности и обороны».

Как заявили в Генеральном штабе ВС Мали, все атаки боевиков были отражены. Там отметили, что малийские власти полностью контролируют ситуацию на территории всей страны.

До этого сообщалось, что 25 апреля российские войска, входящие в Африканский корпус, помогают отражать одну из самых масштабных атак радикальных исламистов в Мали, организованную из района Азавада. По имеющейся информации, боевикам удалось сформировать группировку численностью свыше двух тысяч человек для удара одновременно по четырем городам. Около 10:00 по московскому времени джихадисты начали нападение на военные объекты в Кидале, Гао, Севаре и Кати.

Сепаратистская повстанческая группировка туарегов «Фронт освобождения Азавада» (FLA) заявляла, что ее бойцы взяли под контроль город Кидаль на севере Мали. Этот населенный пункт до его взятия малийской армией являлся оплотом повстанцев.

Ранее Генштаб ВС Мали обвинил внешние силы в поддержке террористических группировок.