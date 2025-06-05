ВС Мали после данных о причастности Киева заявили о внешней поддержке боевиков

Генеральный штаб Вооруженных сил Мали после появления сообщений о вовлеченности Киева в атаки на территории страны опубликовал заявление о том, что внешние силы оказывают поддержку террористическим группировкам. Об этом говорится в сообщении, размещенном в соцсети X.

В минобороны отметили рост числа нападений на гражданские объекты и военные базы в последние недели, совершаемых, по утверждению генштаба, коалицией террористических организаций, получающих поддержку как внутри страны, так и из-за рубежа, включая оперативное, логистическое, финансовое и информационное обеспечение.

До этого портал Bamada сообщил, что Главное управление разведки Украины может быть причастно к подготовке и поддержке террористов в Мали.

До этого глава департамента МИД России по сотрудничеству с африканскими странами Татьяна Довгаленко выразила обеспокоенность по поводу попадания западного оружия, поставляемого Украине, в руки африканских террористических группировок. По словам Довгаленко, Киев также, предположительно, сотрудничает с этими группировками, обеспечивая им военную подготовку. Россия, заверила дипломат, продолжит оказывать поддержку африканским государствам в деле поддержания стабильности на континенте.

Ранее в МИД заявили, что Россия будет бороться с действиями Украины в Африке.